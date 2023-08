Android con 10 app gratis batte iOS, il Play Store regala tutto

Le grandi offerte stanno arrivando da qualche giorno, proprio come gli utenti amano. Tantissimi titoli sono diventati improvvisamente gratis all’interno del Play Store di Google, esattamente come la scorsa settimana. Per poterli portare a casa basterà solo dare un’occhiata al prossimo paragrafo, dove sono indicate tutte le modalità per gli utenti Android.

Ovviamente si tratta di contenuti verificati dal primo all’ultimo, per cui non ci saranno brutte sorprese che potranno capitare. L’obiettivo è quello di fare una sorpresa ai nostri lettori con uno smartphone Android.

Play Store vede tanti titoli a pagamento al suo interno: gli utenti Android possono scaricarli gratis

Il cerchio si restringe: il Play Store ha deciso di scegliere alcuni titoli a pagamento e di farli diventare improvvisamente gratis. Questi riguardano sia app che giochi, qualcuno anche di ottimo livello come potete notare nella lista in basso. Secondo quanto riportato infatti più utenti non aspettavano altro che la possibilità di procedere al download in maniera gratuita e oggi hanno questa opportunità.

La lista mette a disposizione tutti i titoli in questione e consente di scaricarli subito semplicemente cliccando su di essi. In questo modo gli utenti saranno indirizzati subito al Play Store di Google, così da avviare la procedura. Ovviamente l’iniziativa durerà solo per qualche giorno per cui vi consigliamo di fare quanto prima possibile.