WhatsApp ha dimostrato tanto al pubblico quanto agli addetti ai lavori di proseguire in maniera costante il suo percorso di sviluppo. Specialmente nel corso di queste ultime settimane, la piattaforma di messaggistica ha proposto agli utenti una serie di novità.

WhatsApp, la novità degli account su più dispositivi

Se la possibilità di modificare messaggi già inviati rappresenta un toccasana per evitare ogni genere di errore in chat, c’è un aggiornamento che è stato a lungo richiesto dagli utenti e che si rivela più che strategico per avere una piattaforma finalmente più completa. Dopo tanta attesa, gli iscritti a WhatsApp potranno utilizzare il servizio su più dispositivi.

Proprio nel corso di questa stagione estiva, quindi, cade definitivamente uno dei limiti strutturali di WhatsApp in passato. Tutti coloro che hanno la piattaforma in una delle versioni aggiornate di WhatsApp su iOS e su Android, potranno scegliere di usare il servizio su u dispositivo principale o su dispositivi secondari.

Per collegare un altro smartphone o un dispositivo secondario, gli utenti dovranno andare nel menù Impostazioni della chat con il device principale ed effettuare una semplice sincronizzazione dell’account su altro device. Il meccanismo per il pubblico segue da vicino una pratica già messa in atto costantemente dagli iscritti con il passaggio delle chat su WhatsApp Web.

Oltre ad avere sempre una copia delle conversazioni sugli smartphone secondari, gli utenti potranno avere anche tutte le funzioni di WhatsApp, tra l’invio di note vocali e foto. Il roll out di tale upgrade si completerà proprio in questi giorni.