Il produttore cinese Vivo ha da poco ampliato la sua proposta con l’arrivo di un nuovo tablet. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato ufficialmente in madre patria il nuovo Vivo Pad Air, un device molto interessante e che va a collocarsi al di sotto del top di gamma Vivo Pad 2 annunciato ufficialmente ad aprile. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo tablet Vivo Pad Air

Vivo Pad Air è il nuovo tablet presentato in queste ore in Cina dal noto produttore cinese. In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di scoprire in anteprime alcune caratteristiche e bene o male sono state tutte confermate. Sul fronte, il tablet presenta un display con una diagonale da 11.5 pollici. Si tratta di un pannello IPS LCD con risoluzione FullHD e con una frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz.

Sotto al cofano troviamo invece un ottimo processore di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 870, un soc davvero prestante ma che contiene i consumi. In accoppiata sono presenti tagli di memoria con 8 o 12 GB di RAM e fino a ben 512 GB di storage interno. Sul fronte troviamo una fotocamera anteriore da 5 MP, mentre sul retro è presente una fotocamera da 8 MP in un modulo fotografico circolare. Il sistema operativo installato a bordo è Android 13 con l’interfaccia utente OriginOS, mentre la batteria è da 8400 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W. Il tablet è poi compatibile con diversi accessori, tra cui la Vivo Pencil 2.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet Vivo Pad Air sarà disponibile all’acquisto inizialmente in Cina ad un prezzo di partenza di circa 228 euro al cambio attuale.