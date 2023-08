PlayStation 5 è una delle ultime console da gaming più apprezzate e più ricercate dagli utenti. Quest’ultima ha portato infatti tante novità di rilievo rispetto alle precedenti generazioni e questo ha però comportato un prezzo non proprio contenuto. Per chi la volesse acquistare a rate, ora sarà possibile grazie all’operatore telefonico italiano TIM.

PlayStation 5, acquistala ora a rate da 15 euro al mese con l’operatore telefonico TIM

Con l’operatore telefonico italiano TIM ora sarà possibile acquistare l’ultima console da gaming di Sony ad un ottimo prezzo. Come via accennato in apertura, si tratta della nuova console PlayStation 5. Fino ad ora era acquistabile con l’operatore a dei prezzi leggermente più alti.

Tuttavia, a partire dalla giornata di oggi 25 agosto 2023, l’operatore telefonico ha deciso di scontare i prezzi per acquistare la nuova PlayStation 5. In particolare, il pacchetto comprendente la console più un controller DualSense ad un prezzo scontato di 15 euro al mese per 30 rate mensili.

L’operatore telefonico sta inoltre proponendo un altro pacchetto di acquisto anch’esso interessante. Nello specifico, il pacchetto comprendente la console PlayStation 5, due controller DualSense e il videogioco Gran Turismo 7 avrà un costo di 20 euro al mese, sempre per 30 rate mensili. Ricordiamo che, secondo quanto comunicato, la nuova promozione proposta da TIM sarà disponibile fino al prossimo 7 settembre 2023, salvo ovviamente diversa comunicazione da parte dell’operatore.

Insomma, anche questa volta l’operatore telefonico italiano TIM stupisce con questa fantastica opportunità per tutti gli amanti del mondo del gaming che attendevano con ansia di acquistare la nuova console da gaming del colosso nipponico Sony.