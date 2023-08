Nel corso di questa stagione estiva, molti italiani potranno contare su un nuovo bonus, utile per contrastare la lunga scia dell’inflazione che ha causato una forte impennata dei costi sui beni di prima necessità, dal mondo alimentare a quello farmaceutico. Il nuovo bonus è caratterizzato dalla presenza di una rinnovata Social Card, una carta destinata ai cittadini con redditi bassi.

Social Card, la carta con più di 300 euro per gli italiani

La Social Card è emessa direttamente da Poste Italiane ed ha un saldo disponibile standard pari a 382 euro. La carta non può essere caricata dai titolari con ulteriori fondi ed ha quindi un valore una tantum. Ad esaurimento del credito (che potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari, farmaci, altri prodotti di prima necessità), non ci sarà ulteriore accredito di denaro.

Per ottenere la carta i cittadini dovranno inserirsi in un’apposita graduatoria, fermo restando le idoneità principali per questo bonus: l’iscrizione all’anagrafe e una certificazione ISEE del nucleo familiare non più alta del valore di 15mila euro. La Social Card tutti non potrà invece essere riscattata da chi ha un Reddito di Cittadinanza o di altri assegni di inclusione continui in base al loro reddito.

Tutti coloro che sono interessati e che sono idonei alla ricezione di Social Card possono ritirare la carta direttamente presso un ufficio di Poste Italiane. Sarà proprio l’ufficio postale a verificare le condizioni di attivazione e a rilasciare la tessera. La carta sarà disponibile sino al prossimo 14 settembre. Coloro che non attiveranno la carta entro tale data perderanno il beneficio del bonus dal valore di 382 euro.