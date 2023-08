Una splendida offerta vi attende proprio in questi giorni da Iliad, gli utenti si ritrovano a poter accedere a prezzi decisamente più bassi del normale, con la promozione che riserva l’accesso a ben 180 giga di traffico dati al mese, ed anche la possibilità di godere del 5G a titolo completamente gratuito.

Il risparmio con Iliad è davvero più che unico, a tutti gli effetti gli utenti riescono a godere di prezzi fortemente più bassi, con una promozione fantastica da soli 9,99 euro al mese, che al proprio interno nasconde contenuti di alto livello ed una ampissima accessibilità generale. Ciò sta a significare, in parole povere, che l’attivazione risulta essere possibile a prescindere dalla provenienza contrattuale.

Iliad, le nuove offerte con tanti contenuti al giusto prezzo

I prezzi più bassi del mercato sono sempre da Iliad, ancora per 22 giorni ogni singolo utente del territorio ha la possibilità di richiedere la Flash 180, una promozione che offre un risparmio più unico che raro, se considerate appunto la spesa finale di 9,99 euro al mese.

Spendendo così poco tutti i mesi, potrete comunque godere di un bundle più che valido, se considerate appunto che parliamo di 180 giga di internet alla velocità del 5G, ed anche di tutto illimitato per sempre. Il prezzo, come da prassi parlando di Iliad, è da considerarsi fisso a tempo indeterminato, ciò sta a significare che non assisterete mai a rimodulazioni di alcun tipo o a cambiamenti nel canone da versare.