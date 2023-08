Il canone Rai, la tassa più discussa ed odiata degli ultimi anni, può essere completamente gratuito per alcuni fortunati utenti che in poco tempo si ritrovano a non dover più pagare nemmeno un centesimo, godendo in egual misura di tutto quanto ottengono gli altri cittadini.

L’imposta, come ormai ben saprete, venne introdotta direttamente nel 1976, in seguito al boom televisivo, per migliorare l’infrastruttura e fornire a tutti i cittadini un servizio via via sempre migliore. Negli anni ha subito svariate modifiche fino ad arrivare allo stato attuale, ha un costo annuo di 90 euro, e viene addebitato direttamente sulle bollette dell’energia elettrica.

Canone Rai, è GRATIS per tutti gli utenti

Alla base del pagamento del canone Rai si trova una postilla decisamente importante: l’utente deve essere in possesso di un televisore, ciò sta a significare che in caso contrario lo stesso consumatore ha diritto a richiedere la totale esenzione dal pagamento. Per ottenerla basta semplicemente presentare all’Agenzia delle Entrate una autodichiarazione, in cui si certifica di non possedere un televisore e di richiedere l’esenzione dal versamento della tassa.

La domanda deve essere presentata, anche per via telematica, entro il 31 gennaio per godere dell’esenzione annuale, oppure entro il 30 giugno per quella semestrale. Da notare che non sono previsti rimborsi di vario genere, una volta pagata non verrà in nessun modo restituita. Tutti i dettagli, e la guida definitiva, sono disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate stessa.