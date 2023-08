Vodafone rappresenta oggi il miglior operatore telefonico del nostro paese, almeno in termini di diffusione della rete telefonica 4G e 5G, con una maggiore velocità di connessione offerta ai singoli utenti in Italia. Tutto ciò porta il possibile cliente a volgere l’attenzione verso il suddetto operatore, sperando di poter attivare una delle tantissime promo disponibili.

Per risparmiare con Vodafone, tuttavia, esiste un limite pressoché invalicabile: la provenienza. Come ormai ben saprete, per essere sicuri di avere libero accesso alle offerte migliori dell’operatore in red, non dovrete fare altro che provenire da uno degli operatori virtuali o anche da Iliad, effettuando obbligatoriamente la portabilità del numero.

Vodafone, queste sono le offerte da 100 giga al mese

Se volete passare a Vodafone è arrivato il momento giusto per farlo, dal sito ufficiale potete attivare una delle Vodafone Silver, godendo di uno dei prezzi più bassi di sempre: soli 7,99 euro al mese. L’attivazione richiede il versamento di un piccolo contributo, mentre la spedizione a domicilio è da considerarsi completamente gratuita.

Gli utenti si ritrovano comunque a poter godere di illimitati minuti e SMS che potranno essere utilizzati verso tutti, a cui riuscire ad aggiungere fino a 150 giga di internet a rinnovo. Il pagamento del canone è previsto con il credito residuo (no carta di credito), mentre non sono previsti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonare Vodafone quando si vorrà.