Le sorti di X, ex Twitter, sono incerte e lo conferma lo stesso Elon Musk che, tramite un post condiviso sulla piattaforma in seguito all’emergere di un problema tecnico che ha coinvolto tutti gli utenti, dichiara:

“La triste verità è che non ci sono grandi ‘social network’ in questo momento. Potremmo fallire, come molti hanno previsto, ma faremo del nostro meglio per far sì che ce ne sia almeno uno.”

A poco più di un anno dall’acquisizione della piattaforma da parte di Musk, i cambiamenti introdotti sarebbero stati così tanti e poco stabili da aver indotto utenti e inserzionisti ad abbandonare il campo. Ciò sta costando decisamente caro al social, che continua imperterrito a proporre novità agli iscritti, anche se la maggior parte non risultano essere ben gradite.

Elon Musk è deciso, Twitter eliminerà la funzione di blocco degli utenti!

Una delle ultime trovate di Musk che sta già facendo discutere gli iscritti al social riguarda la scelta di eliminare la funzione di blocco degli utenti. Secondo il proprietario di Twitter la funzione è sostanzialmente inutile e dunque facilmente sostituibile con l’opzione che permette di silenziare un utente. La funzione di blocco continuerà ad essere valida per i messaggi privati.

Gli utenti hanno già manifestato il loro disappunto ritenendo la funzionalità fondamentale in svariate occasioni. In risposta al post del CEO, gli utenti fanno notare come la mossa sia del tutto contraddittoria rispetto alle politiche dell’App Store e del Google Play Store. Proprio quest’ultimo dettaglio potrebbe impedire a Musk di procedere con l’eliminazione della funzione di blocco, pena l’esclusione dalle piattaforme più utilizzate dagli utenti.