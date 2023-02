Nonostante Elon Musk abbia promesso ai dipendenti superstiti che non ci sarebbero stati più licenziamenti in Twitter, lo scorso 21 novembre, la piattaforma sta continuando a licenziare tante altre persone.

Parliamo di decine solo la settimana scorsa, provenienti per lo più dalle divisioni commerciale e sviluppo. Inoltre Musk vorrebbe anche stravolgere il sistema di ADV. Scopriamo i dettagli.

Twitter: Elon Musk continua a licenziare dipendenti

Secondo fonti che hanno parlato direttamente con The Verge e post pubblici, ci sono stati almeno tre round tra il 21 novembre a oggi. Nell’ultima tornata ha perso il posto anche un luogotenente piuttosto in alto nell’organigramma, che riportava direttamente a Musk e lavorava al sistema pubblicitario. Il licenziamento è avvenuto subito dopo la richiesta da parte di Musk di uno stravolgimento dell’algoritmo che mostra gli annunci, peraltro con una scadenza estremamente vicina, solo una settimana.

Musk ha annunciato queste modifiche radicali anche pubblicamente: si passerà al modello basato sulle keyword, adottato per esempio da Google e motori analoghi. Musk attraverso un tweet si è “scusato” per tutti gli annunci irrilevanti mostrati dalla piattaforma social, e ha definito il passaggio alle keyword una “correzione ovvia” che migliorerà drasticamente la rilevanza degli annunci.

Tuttavia, come hanno osservato diversi esperti del settore, è un metodo che non ha mai funzionato se applicato ai social, nonostante ci siano stati diversi tentativi in passato. La differenza fondamentale è che sui social l’utente parla di ciò che gli interessa, su un motore di ricerca, si cerca. “Condoglianze agli inserzionisti che proveranno a comprare keyword su discussioni di sport e politica”, come ha osservato, ironicamente su Twitter, l’esperto di marketing Tom Morton.