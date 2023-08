Il noto produttore cinese Realme si appresta ad annunciare ufficialmente sul mercato un nuovo smartphone top di gamma appartenente alla serie GT. Stiamo parlando del prossimo Realme GT 5 e il suo debutto ufficiale è previsto per il 28 agosto 2023. Come da tradizione dell’azienda, questo smartphone stupirà. Sembra infatti che sarà il primo ad essere dotato di un Miracle Glass.

Realme sta per annunciare il nuovo Realme GT 5 con Miracle Glass

Il produttore tech Realme è da sempre noto per la sua originalità e per la qualità dei suoi prodotti. Come già accennato in apertura, l’azienda si sta preparando per annunciare sul mercato il nuovo smartphone flagship Realme GT 5. Ci troveremo di fronte ad un device di elevata qualità e anch’esso avrà un primato.

Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, il nuovo device a marchio Realme sarà il primo a poter vantare la presenza del così detto Miracle Glass. E sembra pressoché una cosa certa, dato che a rivelarlo sul social Weibo è stato addirittura il Marketing Director di Realme China. Per il momento non sappiamo con esattezza in cosa consista questo Miracle Glass, ma immaginiamo che ci stupirà come sempre.

Ricordiamo infatti che l’azienda ha stupito già in passato con le sue proposte. È stata infatti una delle prime aziende a proporre smartphone con backcover che cambia colore. Tornando al Realme GT 5, dal punto di vista tecnico sappiamo che sarà alimentato dal potente soc Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm. Sappiamo inoltre che a supporto delle performance ci saranno tagli di memoria comprendenti fino ad addirittura 24 GB di RAM LPDDR5X. Non mancherà poi all’appello un bel display OLED con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz.