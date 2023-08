Il compressore d’aria portatile AstroAI può gonfiare il pneumatico per bicicletta (200 x 23 C) in 1 minuto e 30 secondi con una pressione d’aria di 0-110 PSI.

Insomma, potrebbe esservi utile in moltissimi casi di bisogno. Attualmente è anche in offerta sulla piattaforma Amazon. Scopriamo le sue caratteristiche.

Compressore d’aria portatile in offerta su Amazon

Quando il mini compressore raggiunge la pressione desiderata, si spegnerà automaticamente per evitare un gonfiaggio eccessivo. Questo compressore aria offre 4 unità di pressione disponibili: PSI, BAR, KPA, KG/Cm2. Adatta a 5 tipi di bici elettriche, biciclette, auto, moto, palloni, scooter elettrici. Offre anche una luce LED che consente letture e gonfiaggi chiari anche in condizioni di scarsa luminosità.

Nella parte inferiore si trovano un ingresso USB-C e un’uscita USB che possono essere utilizzati come fonte di alimentazione di emergenza per il telefono cellulare. Infine, dispone anche di un ugello americano, un ugello francese e un ago a sfera, un cavo USB.

Precedentemente vi abbiamo accennato che si trova in sconto sulla piattaforma Amazon, precisamente potete pagarlo solo 31.99 euro invece di 39.99 euro, scontato del 20%. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.