Whatsapp, con questi passaggi puoi creare i tuoi stickers personalizzati

Gli sticker su WhatsApp sono diventati un elemento essenziale nelle conversazioni quotidiane, offrendo un modo divertente e colorato per esprimersi. Queste immagini, che devono avere uno sfondo trasparente e rispettare specifici requisiti di formato e dimensione, possono essere personalizzate o scaricate da vari pacchetti disponibili, e non solo.

Whatsapp: la guida ai nuovi stickers

Per creare uno sticker personalizzato su Android, è possibile utilizzare diverse app, tra cui Sticker Studio. Dopo averla installata, l’utente può selezionare una foto, tracciare il bordo dell’immagine che desidera ritagliare e personalizzare ulteriormente lo sticker con cornici o testo. Una volta completato, questo può essere salvato e scaricato sul dispositivo per poi essere utilizzato su WhatsApp.

Per gli utenti iOS, il processo è simile, ma le app di riferimento possono variare. Dopo aver scelto e installato l’app appropriata, l’utente può selezionare un’immagine, ritagliare i bordi e personalizzare lo sticker come desidera. Anche in questo caso, una volta completato, può essere salvato e scaricato per l’uso.

Dopo il download, gli sticker possono essere facilmente inviati in una conversazione. Basterà toccare il simbolo della faccina e accedere alla sezione adesivi per visualizzare e inviare gli sticker salvati. Gli utenti iOS, invece, possono cliccare direttamente sull’icona dell’adesivo per accedere ai loro sticker.

Per chi desidera ampliare la propria collezione di sticker, WhatsApp offre una vasta gamma di pacchetti di sticker da scaricare. Basta toccare il pulsante [+] nella sezione adesivi e scegliere tra i vari pacchetti disponibili. Inoltre, ci sono molte app e siti web esterni, come Giphy, Gboard e StickerHub, che offrono una vasta selezione di sticker da scaricare e utilizzare sull’app.