I nuovi clienti under 14, under 30 e over 60 hanno tempo fino al 27 agosto per attivare l’offerta WindTre Super 5G a un prezzo imbattibile. La tariffa è online già da alcune settimane ma presto potrebbe essere rimpiazzata. I clienti in questione, dunque, dovranno cogliere l’opportunità e non lasciarsi scappare una delle offerte più convenienti del momento.

Offerta WindTre a un costo SUPER: ecco come ottenerla!

L’offerta WindTre Super 5G è rivolta soltanto ai clienti delle fasce d’età selezionate dal gestore. Attivando una nuova linea o richiedendo il trasferimento del numero dal loro precedente operatore, i nuovi clienti under 30 e over 60 hanno la possibilità di ottenere l’offerta a soli 9,99 euro al mese.

La spesa di rinnovo dovrà essere sostenuta tramite carta di credito, conto corrente o carta conto così da poter ottenere mensilmente i seguenti servizi:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I genitori dei clienti under 14, inoltre, potranno ottenere gratuitamente anche l’app WindTre Family Protect, che consente di ricevere notifiche sui siti consultati, monitorare il tempo trascorso online, bloccare siti web e app e conoscere in tempo reale la posizione.

WindTre consente agli interessati di modificare la modalità di pagamento attraverso la quale affrontare la spesa di rinnovo. I clienti potranno attivare l’offerta con pagamento tramite credito residuo senza dover sostenere costi aggiuntivi ma la quantità di Giga di traffico dati sarà ridotta. In questo caso, i nuovi clienti potranno ottenere minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese.