WindTre ha grandi aspettative per questa seconda metà di agosto. Il provider arancione non vuole essere da meno rispetto a Iliad ed agli altri operatori della telefonia mobile in Italia e mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di ricaricabili low cost molto vantaggiose per costi e soglie di consumo.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

Nel novero delle numerose ricaricabili per i nuovi abbonati, una posizione privilegiata spetta alla WindTre Go Unlimited Star+. Questa tariffa prevede infatti un pacchetto all inclusive per gli abbonati con la disponibilità di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e addirittura Giga illimitati per la connessione di rete.

A rendere ancora più vantaggiosa quest’offerta per i suoi abbonati è il costo. Gli utenti che optano per questa ricaricabile, infatti, si troveranno a pagare soltanto 7,99 euro ogni trenta giorni. In linea con le precedenti circostanze, i clienti di WindTre dovranno aggiungere al costo mensile per il rinnovo della ricaricabile solo una piccola spesa una tantum dal valore di 10 euro. Questa quota sarà valida anche per l’attivazione della SIM.

L’offerta speciale che WindTre propone a tutti i suoi abbonati è legata in via prioritaria a quegli utenti che hanno scelto o che sceglieranno una tariffa per la Fibra ottica. Come per altre promozioni low cost del passato, anche in questo caso sarà necessaria da parte del pubblico l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.