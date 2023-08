La protezione della vostra casa dagli accessi indesiderati, o meglio definiti ladri/topi di appartamento, è decisamente importante, sopratutto in questo periodo estivo, in cui a causa delle ferie l’avete dovuta abbandonare anche per un breve periodo.

Fortunatamente sul mercato si possono trovare tanti prodotti che aiutano a ridurre l’ansia e la preoccupazione, non riusciranno a limitare il problema, ma possono fungere da deterrenti, o avvisarvi il prima possibile nel momento in cui si dovesse registrare un avvenimento spiacevole.

Proteggete la vostra casa dai ladri con questi sistemi

Uno dei brand dal miglior rapporto qualità/prezzo è Yiseele, propone un sistema di allarme smart gestibile tranquillamente da remoto, con sensori da posizionare su porte e finestre, un hub che permette il collegamento alla rete, il caricatore USB e telecomandi per controllare il funzionamento (compatibile anche con Amazon Alexa e Google Assistant, presente app Android). Il suo prezzo è di soli 68 euro su Amazon, LINK.

Discorso simile, ma con una maggiore dotazione di accessori, per l’allarme del brand Lwohsi, questi viene fornito con una centralina dotata di schermo LCD a colori (e tastierino alfanumerico), una buona dotazione di sensori per porte/finestre, il sensore di movimento, e telecomandi per il controllo da remoto (oltre all’app Android). Il suo prezzo è di 109 euro su Amazon, LINK.

Volendo invece investire un quantitativo di denaro più elevato, potete affidarvi al sistema di Reolink, azienda leader nel settore, dotato di 4 telecamere, una centralina di backup con disco rigido per il salvataggio dei filmati, e possibilità di sfruttare il cloud (è anche disponibile un’app Android dedicata). Tutto questo ha un costo, su Amazon lo si può acquistare a circa 500 euro (LINK ACQUISTO).