PosteMobile, se hai più di 60 anni sappi che puoi accedere a delle offerte speciali

Agosto 2023 segna un mese significativo per PosteMobile, che ha lanciato diverse offerte attraenti per gli utenti over 60. Queste sono state progettate tenendo conto delle esigenze specifiche di questa fascia demografica, e offrendo così una combinazione di minuti, SMS e dati a prezzi competitivi.

PosteMobile: le promozioni dedicate agli over 60

Tra le offerte principali, “Super 20” offre chiamate a 18 centesimi al minuto e 20 GB in 4G+ a soli 4 € al mese. Per coloro che hanno un elevato consumo di dati, “300% Digital” fornisce 300 GB in 4G+ a 8,99 € al mese, con lo stesso costo delle chiamate. Altre offerte includono “Creami Extra WOW 150“ e “Creami Extra WOW 300”, che offrono rispettivamente 150 GB e 300 GB in 4G+ a 8,99 € e 11,99 € al mese.

PosteMobile si distingue come uno degli operatori preferiti per gli anziani, nonostante non abbia tariffe specifiche per loro come fanno altri gestori. Le sue tariffe sono trasparenti, senza vincoli e a prezzi accessibili.

Oltre alle offerte mobili, PosteMobile ha anche proposte per la rete fissa. “PosteCasa Web” offre una navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in 4G+ a 22,90 € al mese. Ci sono anche offerte “PosteCasa Ultraveloce Start” e “PosteCasa Ultraveloce” che offrono velocità fino a 1 Gbps in FTTH a partire da 23,90 € al mese.

Altri operatori, oltre a PosteMobile, hanno proposte per gli over 60. Ad esempio, “Super Mobile” di Optima Italia offre minuti e SMS illimitati con 100 GB in 4G a 4,95 € al mese. “Spusu 70” offre 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ a 5,98 € al mese. Mentre “ho. 5,99” di ho. Mobile offre minuti e SMS illimitati con 100 GB in 4G a 5,99 € al mese.

In sintesi, agosto 2023 ha visto una serie di offerte competitive per gli utenti over 60, con PosteMobile che emerge come uno dei principali operatori in termini di valore e varietà. Con una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere, gli anziani in Italia hanno ora più scelte che mai per rimanere connessi senza rompere la banca.