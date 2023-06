PosteMobile, a Giugno tonerà la tanto amata promo Creami Extra WOW Week 100

PosteMobile, l’operatore di telefonia mobile italiano, ha deciso di estendere la sua iniziativa WOW Week fino al 12 giugno 2023. Questa mossa offre ai clienti l’opportunità di attivare un’offerta completa a un costo molto conveniente di soli 8 euro al mese, con attivazione gratuita. Questa offerta speciale, chiamata Creami Extra WOW Week 100, è disponibile per tutti i nuovi clienti, indipendentemente dal fatto che portino o meno il loro numero di telefono esistente.

PosteMobile: cosa offrirà Creami Extra WOW Week 100?

La Creami Extra WOW Week 100 offre un pacchetto completo di servizi, tra cui minuti e SMS illimitati e 100 GB di dati in 4G+ a una velocità massima di download di 300 Mbps. Inoltre, tutti i servizi accessori, come Ti cerco, Richiama ora, avviso di chiamata e controllo del credito residuo, sono inclusi senza costi aggiuntivi. L’offerta ha un costo periodico di 8 euro al mese, addebitato sul credito residuo. Per i nuovi clienti, la promo è disponibile con attivazione e SIM gratuite. Per attivarla, è necessario effettuare una prima ricarica di 20 euro, che sarà utilizzata per coprire il costo mensile della tariffa, senza alcuna spesa iniziale.

Oltre alla Creami Extra WOW Week 100, PosteMobile offre una serie di altre opzioni. Tra queste, la Creami Extra WOW 150, che offre minuti e SMS illimitati e 150 GB di dati in 4G+ a un costo di 8,99 euro al mese, con un costo di attivazione di 10 euro. Per coloro che hanno bisogno di un pacchetto dati ancora più ricco, c’è la Creami Extra WOW 300, che offre minuti e SMS illimitati e 300 GB di dati in 4G+ a un costo di 11,99 euro al mese, con un costo di attivazione di 10 euro. Chi invece ha bisogno solamente di traffico dati, PosteMobile offre l’opzione 300%, che offre 300 GB di dati in 4G+ a un costo di 8,99 euro al mese, con un costo di attivazione di 10 euro.

Ma non finisce qui! Perché oltre alle offerte di telefonia mobile, PosteMobile offre anche servizi di connessione internet per la casa attraverso la sua divisione PosteCasa. Attualmente, è possibile attivare l’offerta PosteCasa UltraVeloce Start a un prezzo scontato di 23,90 euro al mese. Questa promo include una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download, o tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega in caso di indisponibilità della fibra FTTH.