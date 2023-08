Sotto la sabbia non troverete solo conchiglie, ma anche le offerte super economiche proposte da Iliad questo mese! L’operatore virtuale propone pacchetti comprendenti Giga, SMS, minuti illimitati a prezzi più che convenienti, stracciando la concorrenza.

Uno dei suoi vantaggi maggiori sono proprio i costi: i canoni mensili sono estremamente bassi e sono garantiti per sempre, non subiranno fastidiose rimodulazioni improvvise. Ciò che a cui vi abbonerete, quello avrete. Iliad, infatti, offre tariffe senza vincoli in cui sono inclusi sevizi e accessori che soddisferanno il cliente più esigente!

Alla fine dello scorso mese l’operatore ha, inoltre, lanciato Iliad Space, un canale di distribuzione utilissimo ai clienti per attivare le promozioni presso tutti gli store di telefonia qualificati. Ma ora passiamo ai dettagli delle offerte!

Le fantastiche offerte estive Iliad

Partiamo subito con un’offerta davvero succosa: Iliad Voce. Questa comprende chiamate e messaggi illimitati, 40 MB di navigazione in 4G+ ad un prezzo bassissimo: 4,99 euro al mese.

C’è poi Giga 100 al costo di soli 7,99 euro mensili. La promozione include Minuti e SMS infiniti e 100 GB per viaggiare in internet con una velocità sempre 4G+. Per attivare l’offerta il prezzo è di 9,99 euro.

Abbiamo anche Flash 180 la tariffa estiva per eccellenza dell’operatore. La vantaggiosa soluzione ha in sé chiamate e messaggi illimitati, in più 180GB per navigare ad un’altissima velocità, fino a 5G in tutto il Paese. L’offerta è stata estese fino al 14 settembre! Approfittatene!

Ultima, ma non meno importante: Dati 300. Si tratta di una promozione ideata esclusivamente per chi vuole navigare in rete. Minuti ed i SMS non sono inclusi, Tuttavia si hanno appunto, come suggerisce il nome, 300 GB con velocità 5G a 13,99 euro mensili.

Diciamo solo che questa stagione non è stata solo calda a causa del sole splendente, ma anche per tutte le tariffe degli operatori presi dalla summer fever.