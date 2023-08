La nuova Chromecast con Google TV è un prodotto completamente rinnovato rispetto al passato, più potente e versatile, capace di gestire come sempre la trasmissione dei contenuti dallo smartphone ma anche di offrire una completa interfaccia smart per le TV, con streaming 4K HDR e Dolby VIsion.

In questi giorni potete trovare il dispositivo scontato del 10% sulla piattaforma di e-commerce Amazon. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche.

Chromecast con Google TV in offerta su Amazon

Il cavetto flessibile di circa 5 cm va collegato alla porta HDMI della TV, supporta lo standard 2.1, in ogni caso per poter disporre dello streaming HDR va collegata ad una porta compatibile con HDCP 2.2. E’ presente un unico tastino utile per il reset e un’unica porta Type-C per il collegamento obbligatorio con l’alimentatore. Attenzione dunque perché non è più possibile collegare direttamente ad una porta USB della TV.

La porta di tipo C supporta adattatori e HUB usb compatibili con una porta Ethernet e con memorie esterne (FAT32), è dunque possibile collegare una memoria flash per leggere file multimediali, grazie poi a lettori multimediali come VLC potrete comodamente fruire dei vostri video. Ottima la qualità video anche in HDR10+ e con Dolby Vision.

Le prestazioni sono generalmente buone, ma di tanto in tanto ho assistito a qualche rallentamento nella Home e lentezza nel caricare determinate app, Siamo giusti come potenza, di sicuro non c’è molto margine di manovra per quanto riguarda i giochi. Attualmente potete acquistarlo su Amazon, attraverso questo link al prezzo di 35.99 euro.