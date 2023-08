Il 12 Settembre 2023, esattamente tra un mese, la Apple annuncerà il suo nuovissimo dispositivo, stiamo parlando dell’iPhone 15 .

Tuttavia, una cosa in particolare desterà la curiosità e l’euforia dei clienti Apple, in quanto, per la prima volta in assoluto, il nuovo smartphone della rinomata azienda, disporrà di un connettore Thunderbolt a sostituzione dei vecchi e più comuni Lightning.

Parlando di tecnologia Thunderbolt, essa consente al dispositivo di collegarsi con una molteplicità di altri dispositivi multimediali, come: fotocamere digitali, riproduttori audio e video, schermi e così via.

Apple e l’impiego della tecnologia Thunderbolt

Grazie all’installazione del nuovo connettore Thunderbolt, la Apple prenderà in grado il nuovo iPhone 15, di ricevere dati ad una velocità molto più elevata rispetto alle normali prese Lightning.

In quanto, la nuova tecnologia, sarà in grado di raggiungere una velocità di trasferimento dei dati pari a 40 Gbps.

Ciò risulta essere un grande vantaggio per tutti coloro che utilizzano il proprio smartphone anche per questioni lavorative, e che dunque talvolta hanno necessità di trasferire i file multimediali piuttosto pesanti.

Tuttavia, non è ancora sicuro se la Apple deciderà di impostare la tecnologia Thunderbolt per tutti i modelli di iPhone 15 o esclusivamente per la versione Pro, in questo caso iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Cosa che ha già fatto con gli iPad, applicando il Thunderbolt esclusivamente per i modelli iPad Pro, escludendo in questo senso iPad Air e iPad 10, il primo costituito Infatti da un correttore USB-C 3.1, ed il secondo da un USB-C 2.0, che risulta essere molto più lento rispetto agli altri della stessa gamma.