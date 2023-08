Se avete necessità di acquistare un extender per la vostra casa o il vostro ufficio, lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro è il prodotto che fa per voi.

Inoltre la piattaforma di e-commerce Amazon lo sta scontando del 20%, facendovelo pagare poco più di 15 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro in offerta su Amazon

Non è sempre facile trovare la posizione migliore per il router WiFi, con la scelta che il più delle volte si rivela un compromesso tra la comodità di collegamento alla presa telefonica e alla vicinanza di una presa di corrente. In molti casi alcune aree della casa risultano coperte in misura inferiore, soprattutto quelle più distanti, o separate da grosse pareti.

Xiaomi è da sempre attenta al design e alla semplicità di configurazione dei propri prodotti e questo WiFi Range Extender Pro non fa eccezione. Nella parte frontale, oltre al logo Mi, è presente un piccolo LED di stato mentre nella parte inferiore troviamo un foro per il reset del dispositivo in caso di problemi o di cambio del router. Dal punto di vista tecnico il router supporta lo standard 802.11n, con supporto alle reti a 2.4 GHz e una velocità massima di 300 Mbps, sufficiente anche per lo streaming video di alta qualità.

L’installazione è quanto di più banale ci possa essere, visto che è sufficiente inserire il dispositivo in una qualsiasi presa di corrente e attendere qualche secondo affinché si accenda e carichi il software: nessun tasto di accensione, nessun cavo da collegare, nessuna procedura complessa. Pochi secondi ed è operativo. Il tutto per soli 15.99 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.