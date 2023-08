WindTre, con "Please don't call" puoi dire addio alle chiamate indesiderate

Le chiamate indesiderate, spesso di natura promozionale, sono una fonte di fastidio per molti utenti di telefonia mobile. Queste interruzioni possono avvenire in qualsiasi momento, spesso quando si è impegnati in attività lavorative o durante momenti di relax. WindTre, uno dei principali operatori di telefonia in Italia, ha introdotto una soluzione a questo problema con il suo servizio “Please don’t call”.

WindTre: la soluzione alle perdite di tempo inutili

Il servizio gratuito “Please don’t call” di WindTre è stato progettato per proteggere gli utenti dalle chiamate indesiderate. Questo permette di filtrare e bloccare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti o da centri promozionali. La campagna pubblicitaria ha sottolineato l’importanza di questo servizio, mostrando situazioni in cui le persone avrebbero potuto risparmiare tempo evitando chiamate non desiderate, in particolare durante le vacanze, un periodo in cui si desidera staccare e rilassarsi.

Il successo del servizio è evidente dai numeri: oltre un milione di clienti WindTre hanno già attivato “Please don’t call”, proteggendosi da più di 46 milioni di chiamate indesiderate nell’ultimo anno. Questo dato impressionante riflette l’entità del problema delle chiamate spam in Italia.

Per attivarla, gli utenti devono semplicemente accedere all’app WindTre sul proprio smartphone. All’interno dell’app, c’è una sezione dedicata al servizio. Una volta selezionata la voce “Please don’t call”, l’utente verrà guidato attraverso una serie di passaggi per attivare il servizio. Questo processo include l’abilitazione dell’operatore come app predefinita per l’identificazione delle chiamate sullo smartphone. Una volta completata l’attivazione, il servizio inizierà a filtrare le chiamate indesiderate.

Un aspetto fondamentale di “Please don’t call” è il suo database di numeri potenzialmente indesiderati, che viene costantemente aggiornato. Gli utenti possono anche contribuire a questo database segnalando numeri indesiderati, migliorando così l’efficacia del servizio per tutta la comunità.

In un’era in cui la privacy e la tranquillità sono sempre più preziose, servizi come “Please don’t call” di WindTre rappresentano una risposta concreta alle esigenze degli utenti, offrendo una soluzione efficace per ridurre le interruzioni e migliorare la qualità della vita quotidiana.