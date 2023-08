WhatsApp: queste sono le migliori funzioni del 2023

Il 2023 è stato letteralmente preso d’assalto dai tanti aggiornamenti che hanno riguardato i sistemi operativi e le applicazioni in particolare. WhatsApp non è stata di certo esente da una forte ondata di update, i quali sono stati in grado di migliorare nettamente l’intera piattaforma. Gli utenti stanno ancora faticando ad integrarsi con queste nuove funzionalità, le quali però sono estremamente comode e divertenti da utilizzare. Ce ne sono alcune che hanno rubato il cuore di moltissime persone, ormai praticamente ipnotizzate.

WhatsApp: queste tre funzionalità sono le più belle integrate durante gli ultimi mesi

Tutti gli aggiornamenti che sono arrivati, lo hanno fatto prima inserendosi all’interno del piano Beta di WhatsApp. Dopo una breve o lunga fase di test, sono nati gli update ufficiali per l’applicazione in pianta stabile, arrivati tutti durante il 2023.

Il primo aggiornamento che ha stupito gli utenti, tocca il mondo della fotografia e della qualità. Tutte le foto scattate dagli smartphone possono infatti essere inviate finalmente in alta definizione mediante il tasto che compare in fase di invio.

Il secondo aggiornamento che è piaciuto tanto al pubblico di WhatsApp, riguarda un particolare tipo di messaggi. Esattamente come Telegram fa già da diversi anni, anche l’applicazione colorata di verde permette di inviare i messaggi video brevi.

L’altra funzionalità che è arrivata proprio in questi giorni, riguarda invece un nuovo modo utile per lavorare o per studiare. Si tratta della possibilità di condividere il proprio schermo con gli altri utenti, che sia uno solo o che siano tanti membri di una sola videochiamata a di gruppo.

Questo conferma quanto WhatsApp sia attenta ai mezzi utili per il business, come del resto fa da sempre.