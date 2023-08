WhatsApp è spaventosa, tutti i nuovi aggiornamenti battono Telegram

WhatsApp ultimamente ha introdotto tantissime funzionalità interessanti con i suoi aggiornamenti e a dimostrarlo sono gli utenti estremamente soddisfatti.

Una delle funzioni più interessanti in assoluto è sicuramente quella che consente agli utenti di WhatsApp di inviare immagini in alta definizione. Stando a quanto riportato, ormai tutti si sono immedesimata in questa nuova opportunità: basterà solo selezionare il tasto in alto in fase di invio di una foto scattata. Lì gli utenti troveranno scritto “HD” e potranno dunque scegliere la risoluzione. In questo modo si riesce ad ovviare alla funzionalità di Telegram di inviare le foto come file per non perdere la risoluzione. Adesso anche con WhatsApp sarà possibile inviare le immagini immortalate nel loro stato originale.

WhatsApp: sono arrivate delle nuove funzionalità molto interessanti, ecco gli aggiornamenti

Un’altra grande funzionalità che gli utenti ancora devono riuscire a scoprire siccome la distribuzione dell’aggiornamento non è ancora terminata è arrivata qualche giorno fa. Come accade su Telegram già da qualche anno, anche su WhatsApp gli utenti potranno avere adesso la possibilità di inviare i messaggi video. Cos’è un messaggio video? Si tratta dell’alternativa alla nota vocale, la quale mostra anche il volto dell’utente mentre registra.

Queste sono solo alcune delle grandi funzionalità che WhatsApp ha introdotto nell’ultimo periodo, le quali mettono le cose in chiaro. A dominare il mondo della messaggistica è la piattaforma colorata di verde.