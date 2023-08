La piattaforma di e-commerce Amazon sta attualmente proponendo un Aspiratore Elettrico molto utile per i nostri giardini, ad un prezzo davvero molto interessante.

Si tratta di un aspiratore di marca Einhell, il modello GC-EL 3024 E nel colore nero e rosso. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul prodotto.

Amazon: aspiratore elettrico in super offerta

Il prodotto può funzionare anche come soffiatore per foglie. Questa funzione può essere selezionata facilmente e senza attrezzi tramite un interruttore. L’aspiratore ha un volume di aspirazione di 650 m³ all’ora. Un trinciatutto integrato sminuzza le foglie fino a ridurle a un decimo del loro volume originale.

Il robusto sacco di raccolta, dotato di chiusura a scatto, contiene fino a 40 l. Una finestra trasparente permette di vedere il livello di riempimento in qualsiasi momento. Nella funzione di soffiaggio, l’attrezzo offre un’elevata potenza con una velocità dell’aria fino a 240 km/h. Le grandi aree e le foglie umide non saranno quindi un problema.

La regolazione del numero di giri permette di impostare in modo personalizzato la potenza di aspirazione e di soffiaggio. Ciò controlla anche l’impatto sonoro (104 dB). Il tutto per soli 43.26 euro invece di 67.95 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli sul prodotto.