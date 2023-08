Il 4G, la connettività ancora oggi più utilizzata al mondo, potrebbe essere decisamente più pericolosa di quanto immaginiate, proprio perché gli utenti si ritrovano a dover fronteggiare un bug al quale ancora oggi nessuno è riuscito a trovare una vera e propria soluzione.

Andiamo con ordine, da diversi anni si parla infatti di un grave problema che andrebbe ad attanagliare uno dei protocolli di comunicazione più utilizzati al mondo, il 4G; sebbene il 5G sia ormai diffuso da qualche anno, la diffusione sul territorio pare essere a macchia di leopardo, e la scelta degli operatori telefonici di disattivare il 3G ha fatto ricadere tutta la connettività sulle spalle del 4G.

Correte sul nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete trovare i codici sconto gratis e le nuove offerte Amazon esclusive.

4G, il rischio è reale

Da qui nasce il rischio che gli utenti possono effettivamente correre nel momento in cui navigano in 4G, una realtà con la quale è strettamente necessario fare i conti, anche se in maniera più remota del previsto. A conti fatti i malviventi potrebbero a tutti gli effetti sfruttare il bug per accedere ai dati degli utenti, ma sono necessarie strumentazioni molto costose, ed abilità particolari, oltre ad un’estrema vicinanza alla vittima designata.

Coloro che vorrebbero sfruttare la falla potrebbero creare una antenna fittizia, ala quale lo smartphone andrebbe a collegarsi, pensando invece di essere collegato all’antenna dell’operatore reale, con la conseguente possibilità di accedere ai dati scambiati, in quanto fungerebbe da ponte per i pacchetti veri e propri.