Il 4G è la connettività più utilizzata al mondo, nonostante l’avvento del 5G, e la sua diffusione a macchia di leopardo sul territorio nazionale, con la conseguente scelta, da parte degli operatori telefonici di abbandonare completamente il 3G, proprio a favore del progresso. Il problema risiede in un bug, decisamente noto e conosciuto, che colpisce il 4G, il quale potrebbe portare inavvertitamente al furto di dati sensibili, e non solo.

Onde evitare di creare inutili allarmismi e preoccupare ulteriormente il consumatore finale, è bene sapere innanzitutto che per sfruttare pienamente il bug è necessario disporre di attrezzature decisamente costose, oltre che essere in possesso di capacità superiori al normale. La falla è stata scoperta da ormai diversi anni, ma nonostante i grandi sforzi di aziende e di operatori telefonici, non è stato possibile trovare soluzione alcuna.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, potrete essere sicuri di trovare le offerte Amazon ed anche i nuovi codici sconto gratis.

4G, dati e password rubate, la falla è pericolosa

Il malvivente esperto conoscitore della situazione, può indubbiamente sfruttare la falla a proprio vantaggio, potrebbe creare una antenna fittizia, mettersi nelle immediate vicinanze della vittima designata e poi attuare il piano. Lo smartphone di quest’ultima, infatti, non sarebbe in grado di riconoscere un’antenna reale da una falsa, andando difatti a collegarsi alla suddetta, la quale fungerebbe da ponte verso la connessione reale.

Il problema sta nel fatto che inviando i pacchetti di dati ed informazioni all’antenna fittizia, li si consegnerebbe direttamente nelle mani del malvivente, il quale potrebbe fare tutto ciò che vuole, come rubare anche le password di accesso.