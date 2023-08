I VAS, ossia i servizi a sovrapprezzo, sono dei servizi a pagamento che gli utenti PosteMobile attivato senza neanche saperlo mediante il credito residuo della propria SIM.

Gli utenti possono dunque accedere a questi servizi che, in taluni casi, possono essere utili, ma che spesso non lo sono. Infatti, vengono attivati inconsapevolmente dall’utente, per aver cliccato magari su un link di phishing.

Dunque, per tale motivo, è importante venire a capo della questione e capire come bloccare sin da subito questi servizi a pagamento per la SIM di PosteMobile. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

PosteMobile, come disattivare i servizi via telefono

Il metodo più veloce ed efficace è senz’altro quello di ottenere il blocco dei servizi a sovrapprezzo di PosteMobile mediante l’utilizzo del nostro stesso smartphone.

Infatti, sarà possibile contattare il Servizio Clienti dell’operatore chiamando al 160. Parlerete con l’assistenza e richiederete l’immediato blocco dei servizi VAS. In questo modo, andrete ad evitare per sempre degli addebiti non richiesti.

Con tale blocco, però, la propria SIM non potrà più attivare alcun servizio. In compenso, avremo un credito residuo sempre al sicuro, andando di fatto a evitare alcun tipo di addebito non richiesto per via dell’attivazione di questi servizi.

Se si dovesse presentare la necessità, è sempre possibile andare a riattivare i VAS sempre via smartphone andando a contattare l’assistenza clienti. Inoltre, il blocco dei servizi VAS non implica la non possibilità di usare il proprio numero all’estero.

Un altro metodo per effettuare il blocco

Un altro modo per ottenere il blocco dei servizi VAS con PosteMobile è quello inviare una richiesta scritta (mediante questo modulo) a uno di questi recapiti:

PosteMobile S.p.A Casella Postale 3000, 37138 Verona

800 242 626 (via fax)

info@postemobile.it

Sarà necessario allegare alla richiesta anche una copia di un documento di identità valido dell’intestatario della SIM per cui si richiede la disattivazione dei servizi a sovrapprezzo.