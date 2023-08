WhatsApp, sono arrivate funzioni che distruggono Telegram

Usando delle funzioni di terze parti, gli utenti di WhatsApp hanno potuto addirittura portare di nuovo in vita lo spionaggio. Da ricordare che questo fenomeno non esiste più ormai da diversi anni, quando WhatsApp decise di eliminare ogni forma di applicativo che lo permettesse.

Oggi non è più possibile infatti ficcare il naso nelle conversazioni di altre persone, battaglia vinta dal colosso della messaggistica. Esistono però delle applicazioni, come già detto, che consentono di avere delle feature innovative. Tra queste ci sono certamente le tre soluzioni già citate in passato, scaricate da tantissimi utenti.

WhatsApp: le tre funzioni che non bisogna tralasciare, ecco cosa consentono di fare

Quando si parla di un’applicazione come Whats Tracker, si intende conoscere gli orari di entrata e uscite da WhatsApp degli utenti. Potrete scegliere i numeri da monitorare ogni giorno ottenendo queste informazioni.

Così facendo, sarà possibile conoscere in diretta l’orario di entrata o di uscita da WhatsApp di quella persona. Arriverà infatti una notifica che renderà lo spione partecipe. Alla fine anche il report non potrà mancare: ecco l’elenco completo con tutti gli orari. Chiaramente almeno per il momento l’applicazione è legale per tutti coloro che la scaricano, oltre che gratuita.

Con WAMR recuperare i messaggi eliminati di proposito sarà più facile. Saricando questo applicativo di terze parti, tutto cambia: ogni contenuto in arrivo tramite messaggio, sarà salvato e non sarà più possibile perderlo. Si potrà infatti risalire ad ogni messaggio eliminato senza alcun problema. Anche questa applicazione è gratuita.

Con Unseen invece intercetterete i messaggi e li leggerete fuori. Facendo così, non bisognerà aprire WhatsApp per leggere e di conseguenza non si risulterà mai online. Inoltre neanche l’ultimo accesso verrà aggiornato.