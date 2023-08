Sky è una delle piattaforme streaming più diffuse e popolari nel nostro paese, che si presenta, a tutti gli effetti, come un grande competitor che altre piattaforme come Netflix, Disney, Amazon Video e molte altre ancora, fanno bene a tenere sotto controllo.

Infatti, proprio come queste, Sky offre ai suoi utenti la possibilità di registrarsi attraverso l’apertura di un proprio account e di scegliere, tra i vari abbonamenti e piani tariffari che la piattaforma propone, quello più idoneo alle proprie esigenze e desideri.

Su Sky è possibile accedere ad un catalogo molto vasto e variegato, in cui possiamo trovare alcune delle più famose e celebri serie TV, le nuove uscite cinematografiche, i concerti musicali di artisti internazionali, cartoni animati, documentari, e molto altro ancora.

Insomma, chiunque disponga di un abbonamento Sky, avrà solo l’imbarazzo della scelta.

Tale catalogo inoltre, viene aggiornato mese per mese. A tal proposito di seguito, vi forniamo la lista dei film che potrete vedere sulla piattaforma già da questo Agosto.

Sky e il catalogo dei film di Agosto 2023

Sky offre la possibilità di accedere a Sky cinema, il servizio della piattaforma che, ogni sera garantisce, la visione di un catalogo di film molto vasto, tutti programmi inediti, dunque mai visti prima e che solo chi dispone di Sky ha la possibilità di vedere.

Ecco la lista aggiornata dei nuovi film che la piattaforma dispone per i suoi clienti e che saranno disponibili dal mese di Agosto 2023.