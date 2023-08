Negli ultimi giorni l’ AGCOM, ovvero l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, ha determinato il blocco definitivo della piattaforma GamesGo, a favore di Netflix.

GamesGo è un servizio grazie al quale è possibile condividere, con altre persone, gli account dei servizi digitali. Tuttavia, questa attualmente risulta essere una pratica illegale, in quanto le piattaforme Streaming come appunto Netflix, DAZN, Disney Plus, e molte altre, consentono la condivisione delle password solamente tra persone che appartengono allo stesso nucleo domestico.

Si tratta ovviamente di una legge che è stata emanata successivamente. In quanto, in seguito al debutto di tali piattaforme, all’ inizio chiunque volesse, poteva condividere con chi desiderava le password degli account. Tanto è vero che, lo stesso Netflix, tempo fa, aveva pubblicato su Twitter un post che ha generato molte interazioni e che citava testualmente: “non è amore se non non condivide la password”.

Post che paradossalmente è presente ancora oggi.

Netflix: Il divieto della condivisione password e l’aumento degli abbonamenti

L’Agcom, ha preso questa decisione soprattutto per tutelare DAZN, che tra i servizi digitali, risulta quello che le persone tendono più a condividere. Se in un primo momento, si pensava che tale provvedimento potesse influire negativamente sugli abbonamenti delle piattaforme Streaming, in realtà si è manifestata la situazione opposta. Ovvero, Netflix ha visto aumentare in maniera esponenziale i suoi abbonamenti. Tuttavia, come sappiamo, la piattaforma garantisce, almeno per il primo mese, un utilizzo gratuito. In questo modo, per sincerarsi della veridicità di questi dati, bisognerà comunque attendere un po’ di tempo.

Il fenomeno per cui i servizi digitali si propongono durante il loro primo debutto super convenienti per poi imporre alcuni vincoli e regole di utilizzo successivamente, prende il nome di enshittification. Termine con il quale si tende ad indicare proprio la tendenza di queste piattaforme, a presentarsi super vantaggiose e ad offrire numerose possibilità di utilizzo per gli utenti all’ inizio, fino ad aumentare di prezzo e a peggiorare via via con il tempo.