Lo scorso anno Apple ha aggiornato la sua linea di iPhone low cost ma adesso potrebbe aver bisogno di tempo prima di poter proporre la quarta generazione. Quest’anno, infatti, non vedremo alcun iPhone SE 4 e molto probabilmente sarà necessario attendere fino al 2025 prima di poter assistere al suo arrivo.

Nell’attesa diverse voci hanno già espresso la loro opinione su quelle che potrebbero essere le novità introdotte da Apple sul nuovo melafonino economico. Molto probabilmente il dispositivo accoglierà funzioni e componenti decisamente sofisticate, che potrebbero renderlo davvero all’altezza degli iPhone di ultima generazione.

More about the SE 4 – planned features and design changes:

– Design based on iPhone 14

– Face ID

– USB-C

– Action button 👀

– Only one rear camera

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 13, 2023