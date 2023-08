Se siete stanchi di passare giornalmente l’aspirapolvere all’interno della vostra casa e vorreste trovarla giù pulita al vostro rientro c’è solamente una soluzione.

Stiamo parlando di valutare l’acquisto di un robot aspirapolvere, che possa pulire autonomamente la vostra casa durante la vostra assenza e trovarla sempre splendente. Scopriamo i dettagli.

Rowenta robot aspirapolvere in offerta

Il robot aspirapolvere Rowenta grazie al sistema di navigazione automatico con sensori infrarossi anticaduta, è in grado di riconoscere gli oggetti e schivare gli ostacoli. Dispone di due spazzole laterali per angoli e zone difficili da raggiungere, una spazzola centrale motorizzata per raccogliere polvere e detriti sia sui pavimenti che sui tappeti, e sistema di aspirazione e filtrazione efficace.

L’app gratuita Rowenta Robots (iOS e Android) consente di comandare il robot anche quando sei fuori casa; compatibile con gli assistenti vocali quali Amazon Alexa e Assistente Google; i dati sono protetti e archiviati in Europa. L’aspirapolvere robot è in grado di salire su moquette e tappeti alti fino a 15 mm per risultati di pulizia elevati su ogni superficie.

Scegli la modalità in base alle tue esigenze per una pulizia completa della casa: modalità Auto, modalità Auto Express per sessioni più veloci (30 minuti) e modalità Wall-Follow per pulire lungo pareti e angoli. La batteria agli ioni di litio a lunga durata e prestazioni elevate assicura fino a 150 minuti di autonomia con una sola carica, abbastanza per coprire fino a 150 metri quadrati; il robot torna da solo alla base per ricaricarsi. Attualmente è scontato da 251.09 euro a 219.99 euro seguendo questo link.