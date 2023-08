Il produttore cinese Xiaomi sappiamo che terrà a breve un importante evento durante il quale presenterà ad esempio il nuovo Xiaomi Pad 6 Max 14. A quanto pare, però, l’azienda ha quasi ultimato i lavori di un altro tablet, questa volta a marchio Redmi. Stiamo parlando del prossimo Redmi Pad SE, scopriamo qui di seguito come sarà.

Xiaomi si appresta ad annunciare il nuovo tablet Redmi Pad SE, ecco cosa sappiamo

Non solo il nuovo Xiaomi Pad 6 Max 14. Come già accennato in apertura, infatti, il noto produttore cinese sta preparando anche l’arrivo di un altro tablet a marchio Redmi. Si tratta in particolare del prossimo Redmi Pad SE. Quest’ultimo è stato il protagonista di nuovi rumors ed anche di alcune immagini renders.

Secondo quanto è emerso in rete, il nuovo tablet di casa Xiaomi avrà un design piuttosto curato e la backcover sarà disponibile in ben tre colorazioni, ovvero Purple, Green e Gray. Sul fronte, il nuovo tablet sarà occupato da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 11 pollici in risoluzione FullHD. La frequenza di aggiornamento sarà pari a 90Hz mentre la densità di pixel sarà pari a 207 ppi.

Nel complesso le fotocamere montate a bordo saranno due, una sul fronte da 5 MP e una posteriore da 8 MP. Dal punto di vista prestazionale ci troveremo di fronte ad un tablet di fascia media. Sarà infatti presente il soc Snapdragon 680 con tagli di memoria da 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La batteria avrà poi una grande capienza di 8000 mah e potrà contare sul supporto alla ricarica rapida da 10W tramite porta USB Type C. Il sistema operativo sarà invece Android 13 con la MIUI pensata per i tablet.