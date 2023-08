C’è aria di novità in casa Xiaomi. Fra pochissimi giorni, ovvero il prossimo 14 agosto 2023, il not0 produttore cinese terrà un importante evento di presentazione ufficiale. Durante questo evento, l’azienda annuncerà diversi nuovi dispositivi di rilievo, tra cui un nuovo tablet e un nuovo wearable. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi, importante evento di presentazione il 14 agosto, ecco cosa sarà annunciato

Il prossimo 14 agosto 2023 il noto produttore produttore cinese Xiaomi terrà un importante evento di presentazione ufficiale. Come già accennato in apertura, tra i nuovi prodotti in arrivo ci sarà un nuovo tablet. Si tratta del prossimo Xiaomi Pad 6 Max 14. Come il fratello Xiaomi Pad 6 Pro, anche questo nuovo device avrà delle performance davvero elevate.

Questo sarà possibile grazie alla presenza del potente processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8+ Gen 1. In accoppiata, saranno poi presenti diversi tagli di memoria, di cui uno con addirittura 12 GB di RAM. A cambiare sarà la diagonale del display. Il nuovo modello potrà infatti contare sulla presenza di display più grande di 14 pollici. Si tratterà sempre di un pannello IPS LCD con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz.

Come già detto, l’azienda cinese annuncerà ufficialmente anche un nuovo device wearable. Si tratta della nuova Xiaomi Band 8 Pro. Dai teaser, sembra che il design sarà simile a quello del precedente modello. Immaginiamo che anche questa smart band avrà diversi sensori e supporterà il monitoraggio di numerose attività sportive. Per il momento, però, l’azienda cinese non ha rivelato ulteriori dettagli tecnici. Appuntamento quindi il 14 agosto per la presentazione ufficiale.