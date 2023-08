Nuova Hyundai Santa FE, tutti i dettagli e le specifiche del nuovo SUV

Nuova Hyundai Santa FE è stata ufficialmente mostrata al mondo nel corso della World Premiere organizzata proprio in questi giorni a Santa Fe, in New Mexico, la regione che ha dato l’ispirazione al nome dell’iconico modello di casa Hyundai. La quinta generazione mostra il perfetto adattamento del mezzo alle esigenze degli utenti che vogliono abbinare la piacevolezza dell’utilizzo in città, con l’outdoor.

Il portellone posteriore è stato appositamente studiato per facilitare la fruizione di tutti gli spazi all’aria aperta, andando poi a focalizzare l’attenzione sul design vero e proprio, con linee squadrate, un passo lungo (che le conferisce un’aria più massiccia), mantenendo comunque una cura unica nel suo genere. Nella parte frontale troviamo un cofano alto, le luci con un design ad H, ed un passaruota con linee molto marcate e decise; lo stesso motivo si trova nel paraurti anteriore, prendendo appunto spunto dal marchio Hyundai. Le ruote da 21 pollici e l’incremento dell’interasse puntano a rendere il mezzo più grande e robusto, mentre il portellone posteriore a tutta lunghezza, vuole sottolineare il carattere bold della vettura, con un design riconoscibile ma dal look semplice.

Nuova Hyundai Santa FE – gli interni

Nella parte interna troviamo un design completamente rivoluzione, con elementi orizzontali e verticali perfettamente abbinati tra loro, un tema ad H applicato al cruscotto e alle bocchette dell’aria, ma una forte attenzione all’high-tech e alla tecnologia. In particolare spiccano il vassoio per la sterilizzazione UV-C, il doppio slot per la ricarica wireless, un display curvo da 12,3 pollici sia per l’infotainment che il cluster digitale, ed uno spazio interno più ampio, grazie proprio all’incremento del passo della vettura.

Non mancano materiali eco-friendly, utilizzati sia all’interno che all’esterno della vettura, una capacità di carico perfetta per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti (abbattendo i sedili della seconda e terza fila sembra una terrazza), ed uno spazio per le gambe appunto aumentato di 35mm (raggiunge 1075 millimetri nella versione benzina). L’incremento dello spazio lo troviamo anche nella terza fila, dove l’altezza raggiunge i 282 millimetri, e la possibilità di reclinare i sedili di 10 gradi.

La tecnologia non manca, al netto di tutti i servizi di assistenza alla guida di ultima generazione, abbiamo sedili con funzione relaxation, vano portaoggetti bilaterale, specchietto interno digitale, prese USB-C da 27W, aggiornamenti OTA, Digital Key 2, NFC, Bluetooth e sistema di allarme posteriore.

In Europa la Nuova Hyundai Santa FE sarà acquistabile in due motorizzazioni ibride, una full-hybrid ed una plug-in hybrid, tutte abbinate con il motore 1.6 Turbo Benzina e cambio automatico. I prezzi non sono ancora stati comunicati, sarà comunque acquistabile nella prima metà del 2024.