Se stai cercando un computer economico per svolgere attività di tipo multimediale, come la visione in streaming di serie TV, la navigazione in Internet o il giocare ai tuoi titoli preferiti, certamente avrai sentito parlare dei mini PC, dispositivi estremamente piccoli ed economici, ma molto potenti.

Attualmente la piattaforma Amazon ne sta proponendo in offerta un Mini PC di marca HEIGAOLAPC davvero niente male. Andiamo a scoprire insieme le sue caratteristiche.

Mini PC HEIGAOLAPC ad un prezzo molto conveniente su Amazon

Il computer mini è, appunto, un computer desktop, ma di dimensioni ridotte rispetto al classico portatile. Ridotte non sono soltanto le proporzioni, lo sono anche i consumi energetici (non più di 8 watt di potenza rispetto ai PC classici che consumano fino a 100 W), e soprattutto i prezzi, a partire da meno di 100 euro. Quello che vi proponiamo oggi è dotato di uno schermo touchscreen che permette di utilizzarlo senza mouse o tastiera.

Il PC viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato e con una licenza valida; ideale per lavorare o studiare all’aperto, controllare dispositivi smart home, riprodurre media per l’intrattenimento in casa e supportare l’avvio e il controllo remoto. Il case del computer è realizzato in lega di alluminio e presenta un design migliore e una sensazione tattile più ricca rispetto alle tradizionali scocche dei mini PC.

Questo mini PC è dotato del processore J4125 con eccellenti capacità di throttling CPU/GPU e un design senza ventole a quattro core. Con la grafica Intel UHD, è possibile gestire video 4K per la navigazione internet quotidiana, la modifica di documenti e la visione di video. Attualmente potete portarlo a casa per soli 299.99 euro seguendo questo link.