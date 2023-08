Sia per la sua insignificanza, sia per l‘esatto ammontare di denaro richiesto ai proprietari di vetture, il bollo auto è una delle tasse più antipatiche agli italiani. Tuttavia, vi daremo finalmente una notizia che vi svolterà la giornata. Per un determinato periodo di tempo, il bollo auto sarà totalmente gratuito, ma solo in determinate condizioni.

Facciamo prima un po’ di chiarezza su cosa sia effettivamente questa tassa.

Com’è nato il bollo auto

Questa tassa fu introdotta negli anni‘50 al fine di fornire una fonte di entrate che contribuisse a migliorare la rete stradale in seguito all’aumento del numero di veicoli circolanti. L’importo della tassa non è fisso, ma esso varia in base alla potenza dell’automobile e viene versato una volta all‘anno, recapitando il bollo direttamente alla Regione alla quale si appartiene.

Come non pagare la Tassa

Cominciamo subito col dire che il bollo auto non è Gratis per tutti, ma solo per determinate categorie.

La prima categoria non pagante è quella riguardante coloro che hanno l’esenzione per disabilità. In tal caso, è possibile non pagare il bollo auto se il mezzo di trasporto è per una persona con disabilità o per un familiare alla quale, la persona disabile, risulta a carico. Importante è però ricordare che questo vale solo per un veicolo.

Un altro fattore determinante l’esenzione di pagamento in generale è il tipo di auto di cui si è in possesso. Se il guidatore possiede un auto ecologica, ha diritto, in particolari casi, a non pagarlo o ad avere sconti sulla tassa. A determinare l’esenzione, è la regione di appartenenza. Ad esempio, in Lombardia e Piemonte, l’esonero del bollo auto è applicabile in qualsiasi caso, basta avere un’auto elettrica a basso impatto ambientale.

Ultimo caso riguarda l’avere un’auto che possa essere considerata d’epoca. Se si possiede un veicolo storico, cioè che abbia più di trent’anni, generalmente non è previsto il pagamento del bollo auto. Tuttavia, resta da pagare una tassa di circolazione se l’auto viene usata su strada.