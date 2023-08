A tutti è capitato di ricevere nella propria chat di Instagram strane richieste provenienti da persone sconosciute o anche spam. Grazie ad una nuova implementazione della sicurezza, la piattaforma ha inglobato un nuovo modo per bloccare le richieste più ostinate. Basta ai messaggi e ai file, come video e immagini, inviati da perfetti estranei.

La decisione di includere questa nuova funzione, di uno dei più usati social media, è stata dettata dalle numerose richieste di aiuto da parte delle troppe vittime di molestie, di cui la maggior parte donne e adolescenti. Per tal motivo, lo scorso venerdì, Instagram ha ufficializzato questa nuova modalità: da adesso, grazie alle nuove restrizioni, chiunque proverà a scrivere ad utenti da cui non è seguito, verrà bloccato o comunque avrà maggiore difficoltà.

Le nuove restrizioni di Instagram

Le modalità sono precisamente due:

Modalità invio;

Solo testo.

La prima pone fine alla possibilità di mandare un numero esagerato di richieste in DM agli utenti, ovviamente utenti che non seguono il mittente. Cosa comporta? Che sarà consentito l’invio di un solo messaggio e se il destinatario risponderà, allora si potrà continuare con la conversazione. Oltretutto, il medesimo messaggio non potrà essere inoltrato ad altri utenti (non follower), se non dopo 24h.

La seconda, invece, permette agli sconosciuti di inviare messaggi esclusivamente testuali. Un bel sospiro di sollievo per chi ha trovato in chat immagine davvero sgradite.

4 strumenti utili consigliati per controllare le chat

Il team di Instagram, oltre a queste nuove funzioni, ha consigliato ai propri utenti di seguire altri suggerimenti per avere il totale controllo delle proprie interazioni sulla piattaforma.

Il primo è denominato Parole nascoste. Attivandolo, l’utente ha la possibilità di creare una lista di parole, frasi e persino emoji che trovano fastidiosi e inadatti. In tal modo, queste vengono nascoste non solo nelle chat, ma anche nei commenti ai propri post.

Esiste poi la funzione Limitazioni che offre la possibilità di proteggersi da commenti o richieste in DM non desiderati. Grazie ad essa, i commenti provenienti da persone che non sono propri “seguaci” non potranno commentare o scrivere messaggi in chat.

La terza modalità è chiamata da Instagram “Restrizioni”. Quest’ultima conferisce il controllo in maniera più discreta delle interazioni provenienti da contatti indesiderati, senza doverli necessariamente bloccare.

Come ultima spiaggia si ha il Blocco degli account, che, per l’appunto, consente di bloccare totalmente qualcuno. Questo non avrebbe la possibilità di vedere i contenuti di chi lo blocca o di inviargli messaggi. Inoltre, applicando il blocco, si può scegliere di stoppare in primis eventuali altri account che questa persona potrebbe avere o creare.