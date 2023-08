Avete mai sentito parlare di SIM Swap? si tratta di una truffa molto diffusa da ormai qualche anno, di cui forse in rete non si è discusso in maniera sufficiente, sempre nell’ottica di rendere partecipi tutti i consumatori, nella comprensione di un pericolo molto più grande e grave di quanto possiate immaginare.

Ad affiancare il solito phishing, di cui vi abbiamo raccontato abbondantemente nel tempo, troviamo il SIM Swap, questi riesce a combinare i due meccanismi, affondando nel contempo le radici nella volontà del consumatore di fornire più informazioni possibili sui social network. Dovete infatti sapere che il malvivente parte proprio da quest’ultimi per raccogliere i dati da utilizzare contro la vittima, cercando più info possibili che gli permettano di rispondere alle domande di sicurezza.

SIM Swap, il conto corrente è svuotato in questo modo

Una volta racimolate le informazioni necessarie o richieste, il malvivente provvede ad inviare una richiesta di cambio SIM all’operatore di riferimento, giustificandola come smarrita o semplicemente rotta; quest’ultimo richiederà determinati dati, ai quali saprà tranquillamente rispondere (ricordate ciò che vi dicevamo dei social?). Il passo successivo sarà l’invio della nuova SIM ad un indirizzo differente, così da poter mettere le mani sul vostro numero di telefono.

Nel contempo il truffatore vi ha inviato un messaggio di posta elettronica in cui si finge l’azienda della quale vuole rubare i dati sensibili, attivando appunto tutto il meccanismo di phishing, di cui vi abbiamo parlato qui.