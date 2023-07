Le truffe informatiche sono un fenomeno che sta subendo un aumento esponenziale con il passare del tempo. Sempre più utenti si ritrovano inconsapevoli vittime di malevoli truffatori con lo scopo di prosciugare i loro conti in banca.

Basti pensare che in Italia nell’ultimo anno sono stati circa 8,3 milioni i cittadini vittima di truffe online, per un totale di 3 miliardi di euro sottratti. Numeri davvero altissimi che non accennano ad arrestarsi.

Tra le truffe online più utilizzate per sottrarre denaro, la più famosa in assoluto è sicuramente il phishing.

Il phishing è una tecnica ingannevole utilizzata dai truffatori per sottrarre del denaro a delle povere e ignare vittime. Ma in cosa consiste la truffa? Il truffatore si finge un ente pubblico o privato come potrebbero essere Enel, Inps o Poste italiane e invia un email o un SMS falsi al numero in questione. Il testo contiene un link che richiede di inserire alcune informazioni personali e bancarie per vari motivi, ovviamente falsi. Una volta compilati i campi il truffatore entra in possesso di alcuni dati sensibili che gli permetteranno di accedere ai vostri account e ai vostri conti bancari.

‘Avviso di Pagamento’?: potrebbe essere una truffa!

Negli ultimi tempi molti utenti hanno ricevuto delle email o degli SMS da presunti enti quali banche o altri servizi con i seguenti testi:‘Avviso di pagamento’, ‘Aggiornare le vostre credenziali’ oppure ‘il vostro conto è stato prosciugato’.

Nella maggior parte dei casi si tratta di truffe a cui prestare molta attenzione. Prima di inserire qualsiasi dato personale è bene chiamare l’ente di riferimento per chiedere informazioni e assicurarsi della veridicità delle comunicazioni ricevute.