Sono ormai due i mesi da quando i clienti di Rabona Mobile hanno dovuto lasciar perdere l’idea di chiamare con il proprio smartphone. Ciò per via di un contenzioso finito al Tribunale di Milano, per cui i clienti si sono ritrovati a poter solamente ricevere chiamate ed SMS.

Sul sito ufficiale di Rabona Mobile non c’è alcun avviso riguardo la vicenda e pare sia ancora presente la possibilità di poter acquistare tranquillamente una SIM ricaricabile. Tuttavia, la suddetta non potrà inviare SMS, chiamare e navigare in internet.

Rabona Mobile, la situazione non si è ancora risolta

In più, secondo le ultime notizie di MondoMobileWeb, moltissimi rivenditori di telefonia mobile avrebbero deciso di non mettere più in commercio le SIM di Rabona Mobile.

La vicenda, come abbiamo detto anche in precedenti articoli, è stata iniziata da un contenzioso con il fornitore di rete e il suo aggregatore, Vodafone e Plintron. Da questo momento, sono incominciati i disagi per tutti gli utenti, che sono stati limitati dal pronunciamento del Tribunale dello scorso 4 luglio 2023.

Durante questa occasione, infatti, non è avvenuto il distacco totale dei servizi alle SIM di Rabona Mobile, come minacciato inizialmente da Plintron.

La situazione pare tutt’altro che risolta. Rabona Mobile ad oggi è un operatore virtuale che fornisce i suoi servizi appoggiandosi a Vodafone Italia dal 17 aprile 2019 mediante l’aggregatore Plintron.

L’operatore ha anche un noto secondo brand chiamato Sì, Pronto!?!. Anche se le SIM hanno grafiche e loghi differenti, appartengono sempre a Rabona Mobile. Infatti, i clienti stanno riscontrando le medesime difficolta dei clienti Rabona.