Diciamo la verità, oltre un bel caffè, cosa c’è di meglio di trovare il proprio smartphone totalmente carico la mattina?

Prima di andare a dormire ormai abbiamo sviluppato una routine: fare la skincare (se non la fate ve la consigliamo), lavare i denti, indossare il pigiama e mettere in carica il telefono, probabilmente sul comodino, per tutta la notte.

Bene, fate tutte le prime cose, MA NON L’ULTIMA! Ricaricare il vostro smartphone una notte intera può creare dei danni seri al device e in particolare alla batteria. Quest’ultima cosa potrebbe essere pericolosa anche per voi! Mai sentito di notizie di cellulari esplosi vicino al cuscino? Non è una leggenda metropolitana.

Che succede se lasciamo in carica il cellulare tutta la notte

Quando mettiamo in carica il cellulare e poi andiamo a dormire beati, la batteria sale fino a raggiungere il 100%. Una volta ciò, smette di caricarsi, questo grazie ad un sistema di gestione integrato nello smartphone.

Quindi “evvai” penserete voi, tutto ok. Eh no. Questo sistema non salva il vostro dispositivo dai danneggiamenti della prolungata carica. Il danno maggiore è dato dal continuo rilascio continuo di calore. Questo è nocivo per le batterie a litio e va a causare un grave aumento della tensione.

Tale calore, a lungo andare, provoca la perdita di capacità della batteria di accumulare energia oltre che a portare ad un possibile sovraccarico. Secondo gli studi, invece, è consigliato tenere il vostro cellulare sempre tra il 40% e l’80% di carica.

Le batterie dei nuovi smartphone sono state ideate per durare circa 400 o 500 cicli prima di cominciare a danneggiarsi. Lasciandole costantemente attaccate ad una presa elettrica si velocizza il processo di deterioramento.

Come capire se già avete causato danni irreparabili

Se questa pratica viene ripetuta ogni sera, la batteria può subire un surriscaldamento. Questo può provocare, in casi rari ma possibili, persino l’esplosione del vostro cellulare.

Volete capire se la batteria sta ancora bene o se sia il caso di chiamare un medico/becchino? Consigliamo di verificare, soprattutto se avete degli smartphone da più tempo, se abbiano un ingrossamento della batteria, visibilissimo nella parte posteriore.

Ci sono poi delle app apposite per misurare la capacità della batteria, verificandone lo stato. Queste vi permettono vi daranno la possibilità di impostare avvisi per avvisarvi quando il telefono è carico all’80% e staccarlo così dalla presa.

Inoltre, il momento migliore per caricare il cellulare è quando cala sotto il 40% di carica, non bisogna mai fargli raggiungere lo 0%.

Ultimissimo consiglio: usate dei buoni caricabatterie, se diventano così roventi da poterci cuocere su un uovo gettateli. Scherzavamo non era l’ultimo, ma questo sì. Quando togliete il cellulare, staccate la spina, il caricabatterie non scapperà per le Maldive. Lasciandolo attaccato continuerà a produrre energia elettrica e si rovinerà, di conseguenza non caricherà più correttamente il vostro cellulare.

Quindi, cercate di seguire i nostri suggerimenti, il vostro smartphone vi ringrazierà avendo una vita lunga e inviandovi una scatola di cioccolatini.