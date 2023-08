Una notizia sta circolando in rete da qualche settimana, e parla del possibile addio del bollo auto, una tassa tutt’altro che amata dal pubblico italiano, sia per la sua inutilità (per il consumatore finale), che proprio per l’ammontare richiesto allo stesso proprietario del mezzo.

La tassa venne introdotta negli anni ’50, in seguito alla crescente diffusione di vetture sulle nostra strade, per poter godere di un finanziamento utile per lo sviluppo della rete stradale. Il valore dell’imposta non è fisso, risulta essere variabile in relazione alla potenza del mezzo, da pagare una volta all’anno direttamente alla Regione di appartenenza.

Correte ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, così avrete ogni giorno i codici sconto Amazon ed anche le offerte sul vostro smartphone.

Bollo auto, come non pagare la tassa

Onde evitare di creare inutili illusioni, lo diciamo subito, di base non esiste un metodo legale per non pagare il bollo auto, l’imposta la devono versare tutti i possessori di un mezzo su strada, a meno che non abbiano acquistato una vettura elettrica. Come ben sapete nell’ultimo periodo stanno spingendo fortissimo sulla riduzione delle emissioni di CO2, e per questo motivo, oltre ai classici incentivi all’acquisto, sono previste riduzioni anche sul pagamento delle tasse.

Una di queste riguarda proprio l’esenzione dal pagamento del bollo auto, garantita esclusivamente per coloro che acquistano un mezzo elettrico, e riguarda solamente i primi 3-5 anni nella maggior parte dei casi, ad esclusione della Lombardia e del Piemonte, dove l’esenzione è per tutta la vita del veicolo (ma controllate il sito della vostra Regione).