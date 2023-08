Ajax Systems ha annunciato con entusiasmo il lancio del suo nuovo prodotto, il KeyPad TouchScreen, che rappresenta una perfetta fusione tra sicurezza e gestione dei dispositivi per la casa intelligente. Questo prodotto, ora disponibile per la distribuzione, assicura che la sicurezza della casa intelligente sia sempre monitorata e sotto controllo.

Il KeyPad TouchScreen vanta un’interfaccia intuitiva, simile a quella dell’app Ajax, e dispone di un ampio schermo IPS touch. Offre funzioni di sicurezza avanzate, tra cui le tecnologie DESFire® e BLE (Bluetooth Low Energy). Uno dei suoi punti di forza è la semplicità con cui permette di gestire le aree di sicurezza: gli utenti possono visualizzare e controllare diverse aree con un solo tocco. Inoltre, il dispositivo fornisce notifiche sonore per allarmi, ritardi e aperture di porte.

Una Rivoluzione nella Sicurezza Domestica Il KeyPad TouchScreen non è solo un dispositivo di sicurezza, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione nella gestione della sicurezza domestica. La sua interfaccia intuitiva, che ricorda l’app Ajax, rende l’interazione con il sistema semplice e diretta, anche per chi non è particolarmente avvezzo alle nuove tecnologie.

Funzioni di Sicurezza Avanzate Oltre alle già menzionate tecnologie DESFire® e BLE, il dispositivo vanta robuste funzioni di sicurezza come il codice coercizione, che protegge contro i tentativi di indovinare il codice, e dispositivi di accesso non autorizzato. Gli allarmi tamper, la crittografia dei dati e la protezione contro la contraffazione assicurano che solo gli utenti autorizzati possano accedere al sistema. Questo livello di sicurezza è ulteriormente potenziato dalla possibilità di utilizzare diversi metodi di autenticazione, come smartphone, carte Pass, portachiavi Tag e codici di accesso personali.

Facilità di Gestione Uno degli aspetti più apprezzati del KeyPad TouchScreen è la sua facilità di gestione delle aree di sicurezza. Gli utenti possono visualizzare e controllare più aree di sicurezza con un solo tocco, rendendo estremamente semplice l’attivazione o la disattivazione di varie sezioni della proprietà. Questo è particolarmente utile in grandi proprietà o in ambienti aziendali, dove la segmentazione della sicurezza può essere cruciale.

Tecnologia All’avanguardia Il KeyPad TouchScreen non si limita a offrire funzionalità di sicurezza. Con il suo schermo da 5 pollici, i temi in bianco e nero, e la regolazione automatica della luminosità, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Il sensore di prossimità per l’attivazione automatica della tastiera è un ulteriore tocco di classe, rendendo l’esperienza utente ancora più fluida.

Inoltre, la tastiera sarà sempre aggiornata grazie agli aggiornamenti automatici del firmware OTA, garantendo così che gli utenti abbiano sempre accesso alle ultime funzionalità e miglioramenti.

Tra le caratteristiche salienti del KeyPad TouchScreen, troviamo:

Un display da 5 pollici con temi in bianco e nero e regolazione automatica della luminosità.

Sensore di prossimità per l’attivazione automatica della tastiera.

Pulsanti antipanico personalizzabili.

Opzioni di alimentazione flessibili, con una durata fino a 1,5 anni con le batterie preinstallate.

Comunicazione radio bidirezionale criptata con l’hub Ajax.

Il dispositivo è compatibile con vari hub, tra cui Hub 2, Hub 2 Plus e Hub Hybrid.