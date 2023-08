WhatsApp sta incominciando a bannare gli utenti che non rispettano le linee di comportamento basiche da seguire quando si usa la piattaforma di messaggistica. Non parliamo di regole vere e proprie come magari sono presenti sui social network, ma ci deve comunque essere un comportamento adatto. Scopriamo di seguito quali sono le principali linee guida da dover seguire.

WhatsApp, ecco cosa fare per non farsi bannare

La prima regola da seguire e da ricordare sempre e comunque se si vuole evitare il ban su WhatsApp è quella di non appropriarsi mai dell’identità di un’altra persona. Inoltre, è assolutamente vietato creare account falsi o scrivere a sconosciuti fingendosi qualcun altro. Anche se questi comportamenti possono essere attuato per fare uno scherzo a un amico, WhatsApp potrebbe non vederli di buon occhio e, quindi, procedere con il ban permanente.

Una delle tante app illegali che gira e che imitato WhatsApp è fin troppo scaricata. La suddetta si chiama WhatsApp Plus e non è legata in nessun modo a quella ufficiale. Ovviamente, un download di quest’ultima può farti procedere velocemente al ban diretto, oltre al fatto che app di questo tipo rubano i propri dati sensibili per poi venderli a terzi per fini puramente commerciali.

Un altro elemento che spesso si tende a non considerare è quello di essere bloccato troppe volte da altri utenti. Infatti, questa tendenza può essere vista male da WhatsApp, tanto che a un certo punto può procedere verso il ban definitivo. Questo perché la piattaforma pensa che evidentemente il tuo comportamento su di essa non è adeguato; dunque, è meglio che tu non ci sia.