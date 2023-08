Non è semplice tenere sotto controllo gli asteroidi. Per questo motivo, alcuni esperti hanno creato un nuovo algoritmo che riesce a ricercare asteroidi potenzialmente pericolosi. E pare che abbia trovato già il suo obiettivo.

A quanto pare, tra i 30mila oggetti trovati nelle vicinanze della Terra (Near Earth Objects, NEO) fino a questo momento, 2mila di questi sono rocce di grosse dimensioni fin troppo vicino alla Terra e quindi pericolose.

Tuttavia, gli astronomi credono che ce ne siano altrettante rimaste da trovare. Dopo aver indicato l’avvicinamento di quest’ultime mediante l’algoritmo, ora sappiamo quanto sia importante continuare con la ricerca.

Asteroidi, ecco il nuovo algoritmo anti rocce pericolose

Il nuovo algoritmo, conosciuto come HelioLinc3D, pare si sia già fatto un nome, trovando un asteroide solamente dopo il primo test. L’algoritmo è stato testato mediante il sistema ATLAS che, sin da subito, aveva fotografato la roccia spaziale. Tuttavia alla fine è riuscito a ottenere un’immagine chiara scandagliando il cielo per tre notti di seguito.

2022 SF289 non è una minaccia per la Terra: la sua distanza di circa 20 milioni di chilometri da noi fa sì che l’impatto sia improbabile, anche in caso di avvicinamento. Tuttavia, questa scoperta mette in evidenza le capacità notevoli dell’algoritmo, capace di trovare oggetti anche poco visibili.

Parliamo di uno strumento che ci tornerà altamente utile in futuro. Ed è solo l’inizio. Questo perché l’algoritmo del futuro verrà applicato all’osservatorio Vera C. Rubin e secondo le previsioni dovrebbe entrare ufficialmente in funzione in Cile entro il 2025. Al momento, dunque, dobbiamo attendere.