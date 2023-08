Insieme agli smartphone, gli auricolari completamente senza fili, noti anche come dispositivi TWS (Truly Wireless Earbuds), sono divenuti un elemento essenziale nella vita quotidiana delle persone al giorno d’oggi. Che si tratti di rispondere a chiamate durante la guida o di ascoltare musica in un ambiente rumoroso, gli auricolari TWS hanno semplificato l’esistenza.

Per coloro che necessitano di un dispositivo TWS che rientri nel proprio budget, Oppo ha introdotto gli auricolari Oppo Enco Air 3 Pro. Questi dispositivi sono dotati di codec LDAC, rilevamento in-ear e altre caratteristiche. Se si prende in considerazione il prezzo, le funzionalità offerte da Oppo sugli Enco Air 3 Pro appaiono adeguate sulla carta. Ma sono veramente superiori ad altri auricolari TWS disponibili in questo segmento di mercato?

Confezione

La confezione include:

Gli auricolari Oppo Enco Air 3 Pro e la loro custodia, un elegante alloggiamento pensato per la loro protezione;

Un cavo di ricarica che va da USB Tipo-A a USB Tipo-C, indispensabile per alimentare il dispositivo;

Inserti auricolari in due diverse misure, per adattarsi al meglio alle diverse conformazioni dell’orecchio;

Una guida rapida, per fornire istruzioni immediate sull’utilizzo;

Un manuale di sicurezza, per illustrare le precauzioni necessarie al fine di garantire un utilizzo sicuro del prodotto.

Design

Se ci concentriamo sul design, esso si rivela piuttosto interessante. Sebbene Oppo non abbia apportato molte modifiche sostanziali al design rispetto al suo predecessore, l’Enco Air 2 Pro, l’aspetto degli Enco Air 3 Pro risulta comunque molto bello. La custodia di ricarica, dalla forma arrotondata e levigata, appare elegante e conferisce un tocco più raffinato rispetto alla custodia dell’Enco Air 2 Pro. Abbiamo ricevuto il modello di colore bianco per la recensione e abbiamo apprezzato la tonalità.

Il peso degli Oppo Enco Air 3 Pro è leggermente aumentato, ma è ancora possibile trasportarli facilmente in tasca o nella borsa. Un altro aspetto positivo è che la custodia, pur essendo liscia, non tende a raccogliere facilmente impronte o macchie. L’unico inconveniente è che la custodia può graffiarsi se conservata in una borsa con altri oggetti, come chiavi, pettini, ecc.

Gli auricolari sono solidi e confortevoli da indossare. Il gambo è leggermente lungo, il che consente una buona aderenza all’orecchio. Se la misura dell’inserto degli auricolari preinstallato non dovesse essere adatta, è possibile scegliere tra le diverse misure fornite nella confezione.

Gli Oppo Enco Air 3 Pro sono dotati di una certificazione IP55, il che significa che possono essere utilizzati senza problemi anche durante la pioggia. Gli auricolari sono protetti sia dall’acqua che dalla polvere.

Connettività, controlli e funzioni

Gli Oppo Enco Air 3 Pro sono dotati di connettività Bluetooth 5.3. Sebbene ciò permetta agli auricolari di collegarsi senza problemi a quasi tutti gli smartphone, tablet, laptop, ecc., per accedere ai controlli e le funzioni touch degli auricolari, è indispensabile scaricare l’app Hey Melody. In ogni caso, gli Enco Air 3 Pro supportano anche Google Fast Pair, che consente di collegarli ad altri dispositivi in pochi secondi.

Gli Enco Air 3 Pro sono dotati di una funzione di rilevamento dell’indossamento. Inoltre, gli auricolari supportano l’accoppiamento doppio, consentendo di collegarsi a due dispositivi contemporaneamente. Abbiamo provato a collegarli contemporaneamente a un laptop e a uno smartphone, ma non si sono connessi al laptop. Tuttavia, quando abbiamo ripetuto la prova con due smartphone, il collegamento ha funzionato.

Ora, parliamo di una delle caratteristiche distintive di questi auricolari: la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC). Per utilizzarla, è necessario avere l’app. Tramite l’app, è possibile controllare meglio la modalità ANC. Tuttavia, se si possiede un dispositivo Oppo o OnePlus, queste opzioni sono disponibili nel menu Bluetooth anche senza l’app.

Gli auricolari offrono fino a 49dB di ANC, che elimina gran parte del rumore circostante. Non sono disponibili una o due, ma ben quattro opzioni di ANC: Smart, Max, Moderate e Mild, tra cui è possibile scegliere il livello di cancellazione del rumore desiderato.

Abbiamo utilizzato gli auricolari in modalità Max all’esterno della casa, e hanno annullato gran parte del rumore circostante. Sebbene suoni molto forti, come il clacson di un veicolo o le grida, siano leggermente udibili, possono essere ignorati.

Per quanto riguarda gli ambienti interni, gli auricolari annullano completamente i rumori di condizionatori, ventilatori, ecc. Considerando il costo degli auricolari, la loro ANC è piuttosto efficace, ma confrontarli con AirPods o Galaxy Buds sarebbe ingiusto, data la notevole differenza di prezzo.

Riguardo ai controlli touch, gli auricolari sono dotati di rilevamento in-ear, il che significa che l’audio si interrompe automaticamente se si estraggono gli auricolari dall’orecchio e riprende non appena si rimettono. Oltre a ciò, toccando due volte uno degli auricolari si passa alla traccia musicale o al video successivo. Toccando per 1 secondo e poi tenendo premuto, si può passare tra la modalità ANC. Toccando e tenendo premuto per 3 secondi si attiva il Bluetooth.

Gli auricolari consentono anche di scattare foto. Se l’app della fotocamera è aperta, toccando due volte l’auricolare si scatta una foto in 2 secondi.

Suono e chiamata

Abbiamo utilizzato gli Oppo Enco Air 3 Pro sia in casa che in ufficio, e la nostra esperienza nelle chiamate è stata più che buona. I microfoni funzionano bene e non ci sono state interruzioni durante le chiamate. Tuttavia, se voi o la persona dall’altra parte vi trovate in un ambiente particolarmente rumoroso, ascoltare le voci potrebbe risultare difficile.

La qualità del suono degli Enco Air 3 Pro è buona. Esistono alcune opzioni per migliorare la qualità del suono, come la modalità Oppo Alive Audio, la tecnologia di resa audio spaziale e altro, grazie alle quali la qualità audio risulta buona sia durante il gioco sia nell’ascolto della musica.

Gli auricolari sono inoltre dotati della funzione Golden Sound, che analizza il canale uditivo per offrire un’esperienza audio immersiva. Un driver da 12,4 mm garantisce una buona qualità del suono. Gli Oppo Enco Air 3 Pro supportano anche il codec LDAC. Di default, gli auricolari funzionano con il codec AAC, ma è possibile modificarlo dalle impostazioni Bluetooth. È importante tenere presente che il codec LDAC consuma più batteria rispetto al codec AAC.

Abbiamo ascoltato diverse canzoni e l’audio è risultato naturale. È possibile udire chiaramente gli strumenti utilizzati e anche la voce del cantante è limpida. I bassi presentano meno dettagli e sono troppo forti, ma per il resto la qualità del suono è buona. In sintesi, questi auricolari rappresentano una soluzione audio valida, con caratteristiche che, pur non eccellendo in ogni aspetto, offrono un’esperienza sonora complessivamente piacevole e immersiva, considerando anche il prezzo contenuto.

Autonomia e batteria

Gli Oppo Enco Air 3 Pro ci hanno particolarmente colpito per quanto riguarda la durata della batteria. Utilizzandoli quotidianamente per 6-7 ore, abbiamo constatato che la carica è durata per ben 3 giorni. La custodia offre un tempo di riproduzione di circa 30 ore, mentre gli auricolari stessi durano all’incirca 7 ore con una singola carica. Attivando la funzione di Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), questo tempo si riduce a circa 4,5 ore.

Gli auricolari sono dotati di supporto per la ricarica rapida, pertanto una carica di soli 10 minuti fornisce 2 ore di tempo di riproduzione. Tale caratteristica, unita all’efficienza energetica del dispositivo, rappresenta un notevole vantaggio per coloro che necessitano di un utilizzo prolungato e continuativo degli auricolari.

Conviene comprarli?

Gli Oppo Enco Air 3 Pro hanno pienamente soddisfatto le aspettative, considerando il loro punto di prezzo. Si tratta di un paio di auricolari eleganti, dotati di caratteristiche di fascia alta come la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), il rilevamento di quando sono indossati, la connettività multipla, una lunga durata della batteria, un’ottima qualità audio, il supporto LDAC e altro ancora.

In sintesi, se si è alla ricerca di un dispositivo TWS (True Wireless Stereo) per un budget di 90 euro, gli Oppo Enco Air 3 Pro rappresentano certamente un’opzione da prendere in considerazione. La loro combinazione di stile, funzionalità avanzate e prestazioni solide li rende un investimento saggio in questa fascia di prezzo, offrendo un’esperienza audio completa e raffinata che non deluderà gli utenti più esigenti. Il prodotto può essere acquistato su Amazon seguendo questo link.