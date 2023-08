Se c’è una vasta offerta di app da poter sfruttare ce n’é sempre qualcuna che in realtà è malevole e nasconde qualche malware pericolosissimo per gli utenti. Negli ultimi anni, le agenzie di sicurezza hanno purtroppo rilevato un aumento smisurato di malware sul Play Store.

I suddetti possono variare e sono perlopiù trojan e ransomware. I guai che possono causare al nostro smartphone sono molto negativi, oltre che al furto di dati sensibili e alla possibile compromissione del proprio portafogli di criptovalute.

Le app malware da evitare secondo TrendMicro

Trend Micro è una delle agenzie principali che si occupa di questo affare. A quanto pare, a fine Luglio 2023, ha segnalato diverse app malware presenti sul Google Play Store. Tra le applicazioni pericolose troviamo: GPTalk, Happy Miner, Robot 999, SynthNet, Koofire, Leefire, Moshop, NtBuy, Onefire, Papaya, AMA, BBShop, Canyon, Domo, Envoy, Fair, FIRETOSS, Gobuy, GoDo, Goshop, Huge, Saya, Smartz, Upwork, WebFx e Youtech.

Parliamo di app pericolose che non devono assolutamente mettere piede sul nostro smartphone. La pena sarebbe regalare i propri dati personali a questi malintenzionati.

Play Store e app malware, a cosa stare attenti?

Le truffe segnalate dalle fonti principali, come PhoneArena e Ars Technica, ce ne sono alcune che fanno parte della campagna FakeTrade.

Tra queste, le vittime erano indotte a scaricare l’app che promettevano guadagni istantanei, anche se alla fine non c’era alcuna ricompensa reale. Altre app malevoli possono essere ancora più pericolose, essendo che, come detto prima, si possono impossessare facilmente di dati sensibili..

Questa problematica Play Store di Google è assai difficile da risolvere e pertanto è in continua evoluzione. Il lavoro delle aziende di sicurezza è quotidiano, così come anche quello dei malintenzionati. In questo momento, dunque, la priorità è prestare attenzione alle app che scarichiamo.